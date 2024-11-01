В Израиле наметился конфликт между профсоюзом актеров и организацией продюсеров

Профсоюз актеров Израиля (ШАХАМ) разослал лицензированным актерским агентствам письмо, в котором уведомил, что Ассоциация продюсеров "аннулирует подписанные соглашения" между сторонами, и это аннулирование должно вступить в силу 1 января 2025 года.

В свете этой ситуации ШАХАМ уведомил агентства, что с 16 января тарифы за съемочный день для актеров-членов профсоюза должны быть проиндексированы в соответствии с соглашением, несмотря на его аннулирование.

Организация настаивает на том, что любой договор на производство должен получать одобрение ШАХАМа, как это делалось до сих пор, и что профсоюз будет вести переговоры с каждой продюсерской компанией отдельно.