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Культура

Скафандр по имени Любовь. Регина Шафир в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 01 ноября 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 06:53
Скафандр по имени Любовь. Регина Шафир в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
Скафандр по имени Любовь. Регина Шафир в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
Скафандр по имени Любовь. Регина Шафир в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
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Все фото

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Регина Шафир – художница, мультипликатор, атташе по культуре посольства Израиля в Украине, супруга посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, мама трех сыновей. Себя она называет "нотой в большом аккорде своей семьи". По жизни идет "в скафандре по имени Любовь".

Эта передача необычная. Сначала она была снята и смонтирована, а потом передана художнице Регине, которая по-своему раскрасила кадры, превратив "детские вопросы" в мультик.

О пошлости. "В живописи нет для меня пошлости. Любая живопись хороша".

О смешинках. "Сами приходят. К утреннему кофе. Когда просыпаюсь, я не смотрю новости".

Об Эрмитаже. "Я бы мотала свой срок в Эрмитаже с большим удовольствием".

Отвечая на детские вопросы, Регина говорит, что не верит в Бога. А позже заявляет: "Бидструп – моя религия... Я стала карикатуристом из-за того, что влюблена в Бидструпа".

Детский вопрос: "Кем бы вы были, если были бы предметом, а не человеком?" "Лампочкой".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Региной Шафир

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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