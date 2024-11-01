Индийский дизайнер-новатор Рохит Бал умер в возрасте 63 лет
время публикации: 01 ноября 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 21:58
Рохит Бал, один из самых известных модельеров Индии, скончался в возрасте 63 лет в результате сердечного приступа, сообщает ВВС.
Бал, один из первых индийских модельеров, проторил путь многим своим коллегам в 1990-х годах, большинство из тех, кто взошел на подиум после него, считают, что своим успехом обязаны Балу.
Из-за проблем с сердцем он ушел из профессии почти на 10 лет, но всего несколько недель назад триумфально вернулся в большую моду.
Его новаторские творения носили голливудские звезды и супермодели, а имя Рохита Бала стало синонимом синтеза богатого культурного наследия Индии и современности.