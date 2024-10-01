Эштон Катчер и Эван Питерс сыграют в новом триллере Райана Мерфи

Режиссер Райан Мерфи приступает к работе над сериалом "Красота" по комиксу Джереми Хауна и Джейсона Эй Херли. Мерфи, чей сериал "Монстры" вышел на экраны на прошлой неделе, пишет сценарий и выступает продюсером проекта. Съемки должны начаться в ноябре этого года. Главные роли сыграют Эштон Катчер, Энтони Рамос, Джереми Поуп и звезда "Монстра: История Джеффри Дамера" Эван Питерс. Он также снимался у Мерфи в "Американской истории ужасов". Питерс выступает сопродюсером "Красоты".

Мерфи обычно не раскрывает подробности своих проектов до выхода первых тизеров. Однако известно, что главные герои комикса "Красота" сталкиваются со смертельным вирусом, который сначала делает зараженных невероятно привлекательными, а потом убивает. Детективы Дрю Фостер и Кара Вон, работающие в отделе расследований преступлений в бьюти-сфере, подозревают, что вирус стал результатом правительственного заговора. В ходе расследования им предстоит столкнуться с коррумпированными политиками, мстительными федеральными агентами и наемным убийцей, которому обещан огромный гонорар за их головы.

В сериале будет 11 серий. Дата премьеры пока не объявлена.