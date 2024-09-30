Мэрил Стрип сыграет в сериале по роману Джонатана Франзена

Кинокомпания CBS Studios планирует экранизировать один из самых популярных американских романов последних десятилетий – семейную драму "Поправки" Джонатана Франзена. Главную роль в картине – миссис Ламберт – должна сыграть многократная лауреатка премий "Оскар", BAFTA и "Эмми" Мэрил Стрип. По информации СМИ, сценарий сериала пишет сам Джонатан Франзен.

Сюжет книги разворачивается в доме пожилой семейной пары Ламбертов в канун Рождества. Когда трое выросших детей Ламбертов возвращаются в родительский дом, оказывается, что в этой семье немало тайн и скелетов, и рождественский ужин превращается в психологический поединок. Роман "Поправки" вышел в 2001 году, получил Национальную книжную премию США и переведен на 35 языков.

Однако кинематографическая судьба книги Франзена пока не сложилась. Уже дважы экранизации "Поправок" были анонсированы, но так и не реализованы. Сначала появлялись слухи, что в Голливуде планируют снять полнометражный фильм по роману. А в 2011 году телекомпания HBO даже анонсировала пилотную серию сериала по книге Франзена с Крисом Купером и Эваном МакГрегором, однако уже через год стало известно, что в корпорации отказались от проекта.