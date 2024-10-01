Подлинник Пикассо обнаружен в доме старьевщика

В Италии обнаружена неизвестная картина Пабло Пикассо, которая несколько десятков лет украшала гостиную старьевщика Луиджи Ло Россо. В 1962 году Ло Россо случайно наткнулся на холст на чердаке дома на острове Капри, когда разбирал старые вещи по просьбе жильцов. Свернутую рулоном картину он привез домой и повесил в дешевой раме в гостиной своего дома к неудовольствию жены. Та считала, что картина выглядит ужасно и мечтала от нее избавиться. Картина провисела в доме семьи Ло Россо несколько десятков лет, пока сын Ло Россо Андреа не увидел, что подпись автора картины совпадает с автографом Пикассо в энциклопедии об искусстве, которую ему подарил отец. Сам Ло Россо не знал, кто такой Пикассо. Андреа несколько раз обращался в фонд Пикассо в Малаге, однако там отказывались отнестись серьезно к его находке, подозревая мошенничество. Сейчас, после того, как подлинность картины подтвердила графолог и член научного совета Arcadia Foundation Чинция Альтьери, картина перевезена в специальное хранилище в Милане. Эксперты фонда Пикассо должны официально подтвердить находку и включить ее в реестр произведений художника, который написал около 14 тысяч картин.

По мнению экспертов, найденная картина это портрет любовницы и музы Пикассо, французской фотохудожницы Доры Маар. Предположительно, она была написана в 30-е годы 20 века, когда Пикассо любил бывать на острове Капри. Картина напоминает известный портрет Доры Маар "Бюст женщины" 1938 года. По оценке экспертов, обе картины являются подлинниками.