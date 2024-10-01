1 октября в возрасте 78 лет в Москве умер композитор и певец Вячеслав Добрынин, народный артист России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на певца Льва Лещенко.

На прошлой неделе Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве. Утром 1 октября была констатирована его смерть.

Вячеслав Добрынин (Вячеслав Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве. С отцом, офицером армянского происхождения, знаком не был, носил фамилию матери. Окончил московскую школу № 5. После школы поступил в МГУ, который окончил в 1970 году (специальность "история искусства, искусствоведение"). Дебют Добрынина как композитора состоялся в 1970 году. В 1972 году ВИА "Весёлые ребята" записали его песню "На Земле живёт любовь" на стихи Леонида Дербенёва, c которым он тогда начал сотрудничать. В 1975 году Добрынин и Дербенёв стали соавторами шлягера "Прощай". Их сотрудничество длилось до самой смерти Дербенёва. В 1974 году на фирме "Мелодия" выпустили гибкую грампластинку с его песней "Я вас люблю". В 1986 году начал карьеру певца. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие тиражами по семь миллионов экземпляров, вручила Добрынину "Золотой диск". В 1990 году создал группу "Доктор Шлягер", с которой выступал и записывался.

Дважды был женат. Проживал на даче в Рузском районе Московской области, расположенной на берегу Озернинского водохранилища.

Перенёс три инсульта. Первый из них случился в 2020 году – после концертов, посвященных 50-летию творческой деятельности. Из-за болезни Добрынин прекратил творческую деятельность, изредка появляясь на публике. Третий инсульт случился в конце сентября 2024 года. Утром 1 октября 2024 года Вячеслав Добрынин скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 78 лет.