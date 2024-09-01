Рэпер Fatman Scoop, трижды лауреат Grammy, умер в возрасте 53 лет

Рэп-исполнитель Айзек Фримен-третий, известный под псевдонимом Fatman Scoop, умер в возрасте 53 лет, сообщают американские СМИ.

Айзеку стало плохо 30 августа во время выступления на концерте в Хэмдене (штат Коннектикут). Его доставили в больницу. На следующий день врачи констатировали его смерть.

Fatman Scoop был трижды лауреатом премии Grammy, его композиция Be Faithful возглавляла музыкальные чарты в 2003 году. Он сотрудничал с Мэрайей Кэри и Уитни Хьюстон, Lil Jon и Skrillex.