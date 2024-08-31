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Один из обвиняемых по делу о смерти Мэттью Перри отпущен под залог

время публикации: 31 августа 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 17:58
Мэттью Перри
Willy Sanjuan/Invision/AP

Один из пяти обвиняемых по делу о смерти актера Мэттью Перри, доктор Марк Чавес, предстал перед судом и был отпущен под залог. Ему также предписали прекратить медицинскую практику, сообщает ВВС.

Тело 54-летнего Перри было обнаружено у него дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови актера высокой концентрации кетамина – наркотического вещества, оборот которого строго контролируется государством, передозировка которым и привела к летальному исходу.

Доктор Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинения – в сговоре с целью распространения кетамина.

На заседании суда в пятницу, 30 августа, для него был установлен залог в размере 50000 долларов, при этом Чавесу было предписано сдать свой паспорт и прекратить заниматься медицинской практикой.

"Мой клиент берет на себя ответственность. Он делает все, что в его силах, чтобы сотрудничать и помогать в этой ситуации", – сказал адвокат Мэтт Биннингер.

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