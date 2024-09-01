Шон Пенн представил в Венеции фильм о захвате израильских заложников на Мюнхенской олимпиаде

На Венецианском кинофестивале показали документальную драму "5 сентября", рассказывающую о команде продюсеров и журналистов американского телеканала ABC, которые работали на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Когда вечером 5 сентября в Олимпийской деревне раздались первые выстрелы, телевизионщики неожиданно для самих себя превратились из спортивных комментаторов в журналистов, работающих в горячей точке. Благодаря оперативной реакции команды, развернувшуюся в Мюнхене драму увидели в прямом эфире 900 миллионов человек по всему миру. В результате нападения палестинских террористов погибли одиннадцать израильских спортсменов и немецкий полицейский.

Режиссер фильма "5 сентября" Тим Фелбаум рассказывает, что команда ABC оказалась единственной, у кого была камера с прямой трансляцией в здании, где удерживали заложников. И, несмотря на отсутствие у них опыта ведения репортажей с места таких драматических событий, журналисты канала вынуждены были на ходу решать и моральные, и логистические проблемы.

Фильм построен как художественная реконструкция с документальными архивными вставками. Главные роли в постановочных сценах фильма, которые рассказывают о происходившем за кадром, сыграли Питер Сарсгаард, Бен Чаплин, Джон Магаро и Леони Венеш.

Продюсер "5 сентября" – голливудский актер Шон Пенн, который постоянно работает в горячих точках по всему миру. В 2022 году он стал свидетелем российского вторжения в Украину и взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского через несколько часов после атаки. Это интервью, а также документальная хроника, которую Пенн снимал в течение первых месяцев после вторжения, легли в основу документального фильма "Суперсила", который был показан в американском прокате и теперь доступен на онлайн-платформах.