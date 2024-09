Гид по фестивалю документального кино "Soundtrack" в Тель-Авиве

В тель-авивской "Синематеке" с 17 по 21 сентября пройдёт фестиваль документального кино "Soundtrack". Впервые он состоялся в 2022 году и имел успех у публики, но запланированный на прошлую осень второй "Soundtrack" пришлось отменить из-за нападения ХАМАСа и последовавшей за ней войны Израиля с террористами в секторе Газы. Поэтому в программе этого года – смесь картин, которые должны были показать ещё в 2023-м, и новинок. А заодно – лекции, мастер-классы и концерты; в общей сложности – более полусотни мероприятий. Название фестиваля не обманывает: большинство фильмов здесь так или иначе посвящены музыке. Впрочем, организаторы решили не ограничивать себя ни стилистически – в картинах звучит классика, фолк, панк-рок, хип-хоп и не только, – ни концептуально. Зачастую музыка здесь становится лишь отправной точкой для разговора на другие темы или для увлекательного экскурса в историю кино. Лев Ганкин – о самых интригующих фильмах, которые покажут на "Soundtrack".

О специфике подходе отборщиков фестиваля "Soundtrack" ярче всего свидетельствует выбор фильмов для дня открытия. Во вторник, 17 сентября, в "Синематеке" покажут всего две картины – и любопытно будет узнать, много ли найдётся зрителей, которым окажутся интересны обе. Первая – "Il Etait une Fois: Michel Legrand", портрет выдающегося кинокомпозитора Мишеля Леграна, автора музыки к "Шербурским зонтикам", "Афере Томаса Крауна", "Бассейну", "Лету 42-го", фильмам Жан-Люка Годара, Аньес Варда и многих других. Режиссёр Дэвид Дессит на протяжении двух лет тенью ходил за Леграном с камерой в руках, а ещё получил доступ к видеозаписям из домашнего архива композитора. Второй фильм, "S/HE WAS HER/E" – тоже "крупный план" знаменитого музыканта, и он тоже был снят незадолго до его смерти, однако герой здесь – определённо из другой песочницы: это певец, композитор и перфоманс-артист Дженезис Пи-Орридж, основатель групп Throbbing Gristle и Psychic TV, экспериментировавший с авангардными формами поп- и рок-музыки (от индастриала до эйсид-хауса), а также с собственным телом и гендерной идентичностью.

Программа других дней столь же стилистически неоднородна. Классическая музыка представлена в ней фильмом Анны Фонтен "Bolero" – об одноимённом произведении Мориса Равеля. Современная классическая музыка – лентой "Once Within a Time", последним на сегодняшний день плодом сотрудничества режиссёра Годфри Реджио и композитора Филипа Гласса, соавторов культовой трилогии "Коянискаци", "Поваккаци" и "Накойкаци" (неожиданная деталь: в фильме снялся, в частности, боксёр Майк Тайсон). Среди джазовых картин, которые покажут на фестивале, – масштабная кинобиография барабанщика Макса Роуча "Max Roach: The Drum Also Waltzes"; один из пионеров би-бопа, Роуч начинал карьеру ещё во времена расовой сегрегации и законов Джима Кроу, а закончил – уже в XXI веке. Рок-музыке 1960-х посвящены байопики группы The Zombies ("Hung Up on a Dream" – довольно традиционно сделанный биографический фильм про один из ярчайших ансамблей той эпохи) и Blood, Sweat & Tears. "What the Hell Happened to Blood, Sweat & Tears?" – необычный рассказ о том, как ансамбль в конце 1960-х годов выступил за железным занавесом, после чего столкнулся в США с кэнселлингом как со стороны правых (якобы за коммунистические симпатии), так и со стороны левых (наоборот, за участие в машине американской пропаганды).

Любителям фолка и авторской песни предназначается байопик недооценённого американского поэта и композитора Джексона Си Фрэнка с подходящим подзаголовком "The Strange Tale of Jackson C Frank". Как и Ник Дрейк или Сид Барретт, Фрэнк – необыкновенно одарённый автор песен, не раскрывший до конца свой талант из-за проблем с ментальным здоровьем; в 1965 году он выпустил единственный сольный альбом (спродюсированный Полом Саймоном), а спустя три десятилетия умер фактически бездомным. Судьба другого американского певца, Ли Филдса, сложилась не столь трагически, однако и в ней было немало взлётов и падений – лента "Lee Fields: A Faithful Man" будет интересна поклонникам соула. Лучшие документальные фильмы о музыке – всегда на самом деле не столько о музыке, сколько о людях, её играющих, об их характере и мировоззрении, об их триумфах и ошибках; именно такова картина "Louder Than You Think", посвящённая барабанщику инди-рок-группы Pavement Гэри Янгу, ушедшему из жизни в прошлом году. Глубоко личный сюжет, связанный с музыкой, предложила в фильме "Resynator" Алисон Тейвел: её отец, изобретатель аналогового синтезатора с этим названием, умер, когда ей не было и года. Найдя на чердаке опытный образец этого инструмента, Тейвел стремится обрести связь с отцом, которого она никогда не знала, – и прибегает для этого к помощи Питера Гэбриэла и других артистов, использовавших "ресинатор" в 1980-е.

Целый блок фильмов на фестивале "Soundtrack" посвящён хип-хопу. Внутри – в частности, одна из первых американских картин о рэп-культуре ("Wild Style", 1983 – в эпизодах появляется, в частности, хип-хоп-пионер Grandmaster Flash) и документального фильма "Black Wax" (тоже 1983) о провозвестнике хип-хопа, темнокожем поэте Гиле Скотте-Хероне. Есть в этой секции и современное кино: "Lost Soulz" Кэтрин Проппер – игровая картина, снятая в прошлом году и отображающая привычки, интересы и жизненные ориентиры рэп-тусовки поколения Z. Главную роль в ней исполнил Сов Сидле, не профессиональный актёр, а независимый "клауд-рэп"-исполнитель – режиссёр познакомилась с ним после того, как послушала его треки, выложенные на платформу SoundCloud.

Хип-хоп всегда был неравнодушен к культуре восточных единоборств, поэтому неудивительно, что в пандан рэп-программе на фестивале "Soundtrack" покажут и классический фильм "Enter the Dragon" (1973) с Брюсом Ли. Это – часть кураторского плана организаторов мероприятия, создающих вокруг многих показов нечто вроде "облака тэгов": по той же логике вслед за байопиком Мишеля Леграна в рамках фестиваля состоятся показы классических фильмов Аньес Варда "Cleo de 5 a 7" (1962) и "Salut les Cubains" (1963), к которым он писал музыку. Любопытный сюжет в программе "Soundtrack" оказался связан с западногерманской группой Can, одними из главных представителей специфического музыкального направления, возникшего на рубеже 1960-70-х получившего название "краутрок". В расписании – сразу три фильма, имеющих к Can непосредственное отношение. Это документальная лента "Can and Me" о клавишнике Ирмине Шмидте, единственном оставшемся в живых участнике "золотого" состава ансамбля, отреставрированный концерт группы 1972 года (музыка Can во многом базировалась на импровизации, поэтому живьём проект звучал иначе, чем в студии), а также художественный фильм "Deadlock". Поклонники группы с ходу узнают это название – с композиции "Deadlock" стартовал альбом Can "Soundtracks" 1970 года, в котором группа собрала под одной обложкой свои работы для разнообразных, преимущественно малобюджетных немецких фильмов того времени. Самое удивительное, что фильм "Deadlock", выполненный в жанре вестерна, как выясняется, снимался в пустыне Негев.

"Deadlock" – один из нескольких фильмов в программе фестиваля, связанных с музыкой не прямо, а скорее косвенно. Другие ленты такого рода – например, "Bushman" Дэвида Шикеле: недавно отреставрированный фильм 1971 года о нигерийском юноше, приезжающим в США, с ярким слепком контркультуры того периода. Или "Wicker Man" Робина Харди, классический британский фолк-хоррор 1973 года с культовым саундтреком. Или "Bloody Bridget" (2023) – китчевая чёрная хоррор-комедия Ричарда Элфмана с оригинальной звуковой дорожкой его младшего брата, знаменитого кинокомпозитора Дэнни Элфмана. Или, наконец, фильм "Shahid" (2023) прямиком с недавнего Берлинале – об иранской женщине в поисках идентичности.

Наконец, отдельный блок фестиваля "Soundtrack" посвящён израильской музыке – и израильскому кино. Почётным гостем мероприятия станет композитор Нафтали Альтер, которому вручат премию по совокупности творческих достижений; среди прочего, на фестивале покажут дебютный фильм Асси Даяна "הזמנה לרצח" ("Приглашение к убийству") 1973 года, к которому Альтер сочинил звуковую дорожку. Кроме того, "Soundtrack" почтит память недавно ушедшего из жизни Дана Торена – картинами "בחינת בגרות" ("Экзамен на взрослость", 1983) и "שנת אפס" ("Нулевой год", 2004). Среди чисто музыкальных образцов израильского кино – "לול" ("Курятник") Ури Зоара со скетчами и песнями одноимённого проекта конца 1960-х годов, в котором участвовал Арик Айнштейн, "זוהר" ("Зоар") Эрана Риклиса (фильм о суперзвезде музыки мизрахит Зоаре Аргове), "Yo Let"s Rap" (о рэп-группе "פרברים רפיוג'יז", или Parvarim Refugeez, основанной в 2000-е в Маккабим-Реут), а также фильмы о рок-фестивалях на Синае в 1978 году ("נואיבה 1978", "Нувейба-1978") и в клубе "Гагарин" в 2013-м ("סוכת חלל", "Космическая сукка"). Кроме того, свой новый альбом "שווארמה ביץ'" ("Shawarma Beach") – и параллельно снятый при участии художника Ури Финка мультипликационный фильм с тем же названием – представит известная группа Teapacks под управлением Коби Оза.