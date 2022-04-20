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NEWSru.co.il :: Досуг20 апреля 2022 г., 12:24

"Сохрани мою речь навсегда"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати


"Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…" – так начинается стихотворение Осипа Мандельштама, посвященное его жене Надежде. Первые строки этого текста выбрал для названия своего документального фильма режиссер Рома Либеров – "Сохрани мою речь навсегда". Именно с этой картины  Музей еврейского народа АНУ , при поддержке фонда НАДАВ и в партнерстве с книжным магазином "Бабель", начинает киноклуб "Своими глазами".

Раз в месяц в Музее будут показывать кино, которое нужно смотреть на большом экране, и которое точно стоит публичного обсуждения. Поэтому после показов ведущий цикла и приглашенные гости будут рассказывать о фильмах и отвечать на вопросы зрителей.

Первый вечер киноклуба "Своими глазами" пройдёт уже 28 апреля. Фильм "Сохрани мою речь навсегда" выбран для открытия неспроста. Концепция показов в рамках киноклуба очень понятна: это кино сопротивления. Жизнь, стихи и смерть крупнейшего русского поэта ХХ века Осипа Мандельштама, рассказанные уникальным изобразительным языком в этой необычной документальной картине, могут служить метафорой судьбы страны, в которой поэту довелось жить и погибнуть.

Фильм соткан из анимации, коллажей, неожиданной музыки и озвучен голосами прекрасных артистов: Виктора Сухорукова, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой, Евгения Стеблова, Галины Тюниной и других.


Почему этот фильм надо смотреть на большом экране? Как верно подметили организаторы одного из фестивалей, где состоялась премьера фильма в 2015 году, это "сочинение для кинотеатра со зрителем".

Причем тут сопротивление? Когда после кинопроката фильм готовили к премьере на российском телевидении, авторам пришло письмо с замечаниями, среди которых было такое: "на … минуте упоминается город Киев". На экраны фильм вышел без купюр.

Картину представит автор и режиссёр Рома Либеров, который впоследствии будет вести весь цикл "Своими глазами", а после показа ответит на вопросы телеведущего и журналиста Владимира Раевского и зрителей.

Билеты можно приобрести по  ссылке.

Публикуется на правах информационного партнерства

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