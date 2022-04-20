"Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…" – так начинается стихотворение Осипа Мандельштама, посвященное его жене Надежде. Первые строки этого текста выбрал для названия своего документального фильма режиссер Рома Либеров – "Сохрани мою речь навсегда". Именно с этой картины Музей еврейского народа АНУ , при поддержке фонда НАДАВ и в партнерстве с книжным магазином "Бабель", начинает киноклуб "Своими глазами".

Раз в месяц в Музее будут показывать кино, которое нужно смотреть на большом экране, и которое точно стоит публичного обсуждения. Поэтому после показов ведущий цикла и приглашенные гости будут рассказывать о фильмах и отвечать на вопросы зрителей.

Первый вечер киноклуба "Своими глазами" пройдёт уже 28 апреля. Фильм "Сохрани мою речь навсегда" выбран для открытия неспроста. Концепция показов в рамках киноклуба очень понятна: это кино сопротивления. Жизнь, стихи и смерть крупнейшего русского поэта ХХ века Осипа Мандельштама, рассказанные уникальным изобразительным языком в этой необычной документальной картине, могут служить метафорой судьбы страны, в которой поэту довелось жить и погибнуть.

Фильм соткан из анимации, коллажей, неожиданной музыки и озвучен голосами прекрасных артистов: Виктора Сухорукова, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой, Евгения Стеблова, Галины Тюниной и других.

Причем тут сопротивление? Когда после кинопроката фильм готовили к премьере на российском телевидении, авторам пришло письмо с замечаниями, среди которых было такое: "на … минуте упоминается город Киев". На экраны фильм вышел без купюр.

Картину представит автор и режиссёр Рома Либеров, который впоследствии будет вести весь цикл "Своими глазами", а после показа ответит на вопросы телеведущего и журналиста Владимира Раевского и зрителей.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Публикуется на правах информационного партнерства