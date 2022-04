Лидер мирового прогрессивного и фолк-рока группа Jethro Tull прилетела в Израиль

Легендарная группа Jethro Tull и ее бессменный лидер Йен Андерсон прилетели в Израиль и готовятся к выступлениям. В программе гастролей в Израиле всего два концерта - в Хайфе и в Тель-Авиве. В авторском исполнении вновь прозвучат покорившие весь мир композиции "Living In The Past", "Locomotive Breath", "Hymn 43", "Jack In The Green", "Aqualung", "Bouree", Thick as a Brick" и многие другие. Но самое главное - израильтяне одними из первых на планете смогут оценить в живом исполнении новую и, судя по всему, итоговую работу самого знаменитого рок-флейтиста, певца, гитариста, автора слов и музыки культовой группы Jethro Tull Иэна Андерсона.

Заслуженные ветераны, лидеры и классики мирового прогрессивного и фолк-рока в этом году отмечают – 55 лет с момента создания группы и 75 летний юбилей основателя группы Йена Андерсона. Несмотря на столь впечатляющие даты, музыканты представят израильтянам свой новый, 24-й по счету альбом "The Zealot Gene", а также исполнят все самые громкие хиты за всю историю Jethro Tull.

Неутомимый экспериментатор с новыми формами подачи рок-музыки и по совместительству лидер легендарной британской группы Jethro Tull Иэн Андерсон - безусловно, один из самых именитых и уважаемых музыкантов в мире. В историю мировой рок-музыки он вошел, кроме прочего, как музыкант, впервые соединивший гром бас-гитары и ударной установки с серебром флейты. До сих пор он остается единственным среди рокеров, кто использует этот, казалось бы, исключительно нежный инструмент в качестве сольного.

Каждое свое выступление Jethro Tull превращает в настоящую театральную постановку, наполненную юмором и неожиданными сценическими персонажами. Сам Андерсон в разное время представал в образах средневекового шута, менестреля эпохи Елизаветы, английского эсквайра, лондонского бродяги, пирата, байкера и даже астронавта.

Эта работа - не только подтверждение прекрасной творческой формы коллектива и их лидера, но и серьезное, концептуальное и актуальное для сегодняшнего мира высказывание. Идейное содержание альбома воплощено в его названии и в заглавной песне. Zealot по-английски - ярый приверженец, фанатичный последователь или, проще говоря, фанатик. Именно этот "ген фанатика", ген фанатизма - то, что сегодня по-настоящему тревожит Андерсона и его соратников: клавишника и аккордеониста Джона О'Хара, гитариста Джо Пэрриша, бас-гитариста Дэвида Гудьера и барабанщика Скотта Хэммонда.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting