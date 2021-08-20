Программа "Детский недетский вопрос" в Храме Гроба Господня. Настоятель Храма от Армянской Апостольской Церкви Отец Самвел

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Впервые программа была записана в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал настоятель Храма Гроба Господня от Армянской Апостольской Церкви Отец Самвел – в миру Петрос Агоян, родившийся в 1940 году в Алеппо (территория современной Сирии), в 15-летнем возрасте поступивший в семинарию в Иерусалиме, а затем служивший в Иерусалиме. В 1969-м он уехал в США, где изучал программирование, работал в Лос-Анджелесе и служил секретарем в епархии, учился в университете на бизнес-администратора и бухгалтера, семь лет жил в Нью-Йорке, где окончил курсы по недвижимости. Но в ноябре 1999-го он вернулся в Иерусалим, где вскоре стал настоятелем Храма Гроба Господня, остаётся им и поныне.

Отвечая на вопрос "Что такое любовь?", он говорит: "Любовь – это вера во всё лучшее, что есть в человеке".

О Всевышнем. "Когда я говорю, что Бог совершенен, то это подразумевает, что ему никто не нужен, поскольку он создал всё".

Самым большим грехом Отец Самвел считает "духовное убийство". На вопрос японской девочки "Скажи одним словом, о чем ты думаешь всю свою жизнь?" он отвечает: "Действие". Ответ на ее же просьбу "назвать свою жизнь одним словом": "Надежда".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Отцом Самвелом

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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