YouTube после взлома заблокировал каналы израильского писателя Якова Шехтера

Израильский писатель Яков Шехтер сообщает, что администрация YouTube закрыла каналы "Академия иудаизма", "Байтман в бейт шабате" и "Книга Тания", в поддержке которых он принимал участие.

Яков Шехтер рассказал, что 19 декабря его каналы были взломаны хакерами, которые разместили на них материалы сексуального содержания, потом направили жалобы на контент, что привело к блокировке каналов администрацией YouTube.

По той же схеме, по словам Шехтера, был взломан и блокирован YouTube-канал раввина Моше Хаима Левина.