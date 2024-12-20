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Культура

YouTube после взлома заблокировал каналы израильского писателя Якова Шехтера

Антисемитизм
Хакеры
время публикации: 20 декабря 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 14:12
Яков Шехтер
Фото: Эли Иткин

Израильский писатель Яков Шехтер сообщает, что администрация YouTube закрыла каналы "Академия иудаизма", "Байтман в бейт шабате" и "Книга Тания", в поддержке которых он принимал участие.

Яков Шехтер рассказал, что 19 декабря его каналы были взломаны хакерами, которые разместили на них материалы сексуального содержания, потом направили жалобы на контент, что привело к блокировке каналов администрацией YouTube.

По той же схеме, по словам Шехтера, был взломан и блокирован YouTube-канал раввина Моше Хаима Левина.

Культура
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