YouTube после взлома заблокировал каналы израильского писателя Якова Шехтера
время публикации: 20 декабря 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 14:12
Израильский писатель Яков Шехтер сообщает, что администрация YouTube закрыла каналы "Академия иудаизма", "Байтман в бейт шабате" и "Книга Тания", в поддержке которых он принимал участие.
Яков Шехтер рассказал, что 19 декабря его каналы были взломаны хакерами, которые разместили на них материалы сексуального содержания, потом направили жалобы на контент, что привело к блокировке каналов администрацией YouTube.
По той же схеме, по словам Шехтера, был взломан и блокирован YouTube-канал раввина Моше Хаима Левина.