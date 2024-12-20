Лапти, котомка и компас. Александр Плющев в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Александр Плющев – журналист, 28 лет проработавший на радиостанции "Эхо Москвы", основатель и ведущий YouTube-канала The Breakfast Show.

Девочка спросила: "Мама, почему корреспонденты такие злые? Только плохое показывают". Плющев долго и сложно отвечает на этот вопрос. Цитируем: "Люди реагируют прежде всего на что-то плохое... Таким образом они выживают..." Резюме: корреспонденты не злые, а полезные (прим.ред.)

Отвечая на просьбу японской девочки назвать свою жизнь одним словом, Александр Плющев определяет ее словом "путь" (почему-то между песней и цирком). И тут же на предложение загадать три желания, располагая трехзарядной волшебной палочкой, просит для себя: 1. лапти хорошие – "идти-то далеко", 2. котомку вместительную – "далеко идти-то", 3. прибор для навигации, чтобы не сбиться с пути.

Обычно ведущий просит отвечающего назвать одну "песенку о себе". Так вышло, что Александр одной песенкой не обошелся.

Первая: Юрий Шевчук "Волки в тире" – о том, что нужно продолжать жить – и пусть "их немало, нас немного". Плющев вспоминает о том, что после теракта в "Дольфи" в Израиле говорят: "Мы не прекратим танцевать".

Вторая: Борис Гребенщиков "Туман над Янцзы", где есть такие строки – "Прочел "Дао дэ цзин" и понял: попал".

Редакции Newsru.co.il неизвестно, успеет ли выйти еще одна передача "Детский недетский вопрос" в 2024 году. Сегодняшняя передача заканчивается обращением Александра Плющева ко всем живущим на этой планете: "С новым годом!"

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Плющевым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].