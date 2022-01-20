В "Гешере" продолжаются показы спектакля Алвиса Херманиса "Онегин. Комментарии"

Алвис Херманис не нуждается в представлении. Постановки художественного руководителя "Нового рижского театра", в драме или в опере, идут по всему миру. От Ла Скала и Комеди Франсез до Театра Наций и Шаубюне. Сегодня Алвис Херманис наконец- то ставит спектакль в Израиле. И зрителей театра Гешер ожидает новое сценическое приключение. Алвис Херманис vs. Александр Пушкин.

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Выдающийся мастер сцены, известный театральный провокатор Херманис и гений всех времен и народов Пушкин. Здесь, перед нашими глазами Евгений Онегин в авторской версии Херманиса действительно превратится в Энциклопедию русской жизни… Да, в центре не столько пушкинский сюжет, но исторический контекст. Та далекая жизнь, о которой мы, собственно, мало что знаем. Быт, обычай, привычки русского дворянства 19 века-становятся фокусом внимания режиссера. Время, идеи, идеалы, люди – его прицелом.

По материалам PR-агентства