Впервые в Израиле - шоу "Импровизация"

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С 23 по 26 марта 2022 г. впервые для жителей Израиля звезды ТНТ Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко выступят с самым непредсказуемым шоу "Импровизация".

Это по-настоящему смешное и неповторимое зрелище уже давно полюбилось всем обладателям тонкого, неординарного чувства юмора. Талантливые актеры Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко каждый раз создают великолепное шоу буквально на глазах. Что будет на концерте? Свидетелями каких игр вы станете? Чем закончится этот вечер? Заранее не знает никто. Никакого сценария и программы, все от начала и до конца - чистая импровизация!

Креативное шоу Импровизация стало настоящей находкой для телевидения в 2016 году. За каких-то пять лет оно так вознесло жанр, что спровоцировало целую волну импровизационного движения. А харизматичная четверка Шастун, Попов, Матвиенко и Позов стали настоящими кумирами молодежи.

"Я считаю, что на Земле нет людей без чувства юмора, просто у каждого оно свое. В отличие от Антона Шастуна, который родился с этим, я уверен, что все остальные из нашей четверки к этому как-то пришли", - признался в одном из интервью Арсений Попов. Именно поэтому успех шоу и не удивителен: люди с прекрасным чувством юмора с помощью своих зрителей - людей понимающих и чувствующих жанр - создают полноценный юмористический спектакль, аналогов которому больше нет и не будет.

Уже в марте впервые актеры шоу "Импровизация" выступят для израильской публики. Жители каждого города увидят свое, оригинальное шоу. Рождаться оно будет прямо на ваших глазах и с вашим участием. Зрители будут задавать для актеров темы сценок и даже придумывать для них персонажей. Это тот уникальный случай, когда чем в более неловкое положение ставишь человека, тем интереснее складывается вечер!

Не упустите же вы возможность стать частью такого веселья? Кстати, самые увлеченные зрители покупают билеты сразу на несколько концертов, чтобы насладиться разными шоу.

Если смех продлевает жизнь, то после этих вечеров можно жить практически вечно!

Расписание и покупка билетов на первое в Израиле шоу "Импровизация" по ссылке

Но это еще не все! "Импровизация" открывает волну юмористических концертов: Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Михаил Стогниенко и другие звезды выступят в Израиле уже в этом году! Подробнее по ссылке.