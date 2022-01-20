ХАМАС снимает палестинский вариант сериала "Фауда"

Движение ХАМАС сообщило о начале съемок палестинского сериала "Кабадат аль-Ахрар" ("Кулак свободных"), который станет ответом на израильский сериал "Фауда" и представит конфликт с палестинской точки зрения.

В секторе Газы обвиняют стриминговый сервис Netflix, транслирующий сериал "Фауда" и другие израильские сериалы, в поддержке сионистской оккупации. В противовес - снимаемый на деньги ХАМАСа сериал будет рассказывать о работе палестинской разведки и о стойкости палестинского народа.

Сценарий для картины написан тремя палестинскими сценаристами, и в его основе лежит инцидент, произошедший в Хан-Юнисе в ноябре 2018 года, когда палестинским спецслужбам удалось раскрыть спецгруппу ЦАХАЛа.

Из-за ограниченного бюджета в картине наравне с профессиональными актерами снимаются любители. Израильтян в сериале также изображают палестинские актеры.

Сериал выйдет на принадлежащем ХАМАСу телеканале "Аль-Акса" во время праздника Рамадан.