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NEWSru.co.il :: Досуг20 января 2022 г., 19:40

ХАМАС снимает палестинский вариант сериала "Фауда"

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Просмотр сериала "Фауда" в израильском учебном заведении

Движение ХАМАС сообщило о начале съемок палестинского сериала "Кабадат аль-Ахрар" ("Кулак свободных"), который станет ответом на израильский сериал "Фауда" и представит конфликт с палестинской точки зрения.

В секторе Газы обвиняют стриминговый сервис Netflix, транслирующий сериал "Фауда" и другие израильские сериалы, в поддержке сионистской оккупации. В противовес - снимаемый на деньги ХАМАСа сериал будет рассказывать о работе палестинской разведки и о стойкости палестинского народа.

Сценарий для картины написан тремя палестинскими сценаристами, и в его основе лежит инцидент, произошедший в Хан-Юнисе в ноябре 2018 года, когда палестинским спецслужбам удалось раскрыть спецгруппу ЦАХАЛа.


Из-за ограниченного бюджета в картине наравне с профессиональными актерами снимаются любители. Израильтян в сериале также изображают палестинские актеры.

Сериал выйдет на принадлежащем ХАМАСу телеканале "Аль-Акса" во время праздника Рамадан.

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