Джазовый музыкант выпускает дебютный сольный альбом в возрасте 100 лет

Американский саксофонист Маршалл Аллен записал и готовит к выпуску свой первый сольный альбом. Пластинка получила название "New Dawn" ("Новый рассвет") и поступит в продажу 14 февраля, однако одноимённую композицию – один из синглов с альбома – можно послушать уже сейчас; в его записи приняла участие шведская джазовая певица Нене Черри, дочь легендарного трубача Дона Черри.

Пикантность этой истории – прежде всего в возрасте дебютанта: 25 мая 2024 года Маршаллу Аллену исполнилось сто лет. Это не помешало ему не только сыграть на саксофоне в песнях с альбома, но и сняться (с сигаретой в зубах!) в клипе на песню "New Dawn". Маршалл – участник Второй мировой войны; его пехотная рота была расквартирована во Франции. С 1958 года он играл в составе Sun Ra Arkestra – уникального экспериментального оркестра, созданного Германом Пулом Блаунтом, больше известным как Сан Ра, игравшего "космический" свободный джаз. Несколько лет назад здание в Филадельфии, в котором коммуной жили музыканты Sun Ra Arkestra, было признано памятником культурной истории города. С 1995 года, после смерти Сан Ра (1913-1995), а затем и его сменщика Джона Гилмора (1931-1995) Маршалл Аллен официально стал лидером Sun Ra Arkestra и выпустил с этим проектом ещё два альбома. Однако его сольная дискография начинается лишь сейчас.

Чаще всего Аллен играет на альт-саксофоне, но в записях Sun Ra Arkestra можно услышать также его игру на флейте, флейте-пикколо, гобое и электронном духовом инструменте EWI.