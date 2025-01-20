В Иране приговорили к смертной казни рэпера и поп-певца, выданного в страну из Турции

Верховный суд Ирана согласился с доводами государственного обвинителя и утяжелил приговор рэперу Амирхоссейну Магсудлу, более известному под псевдонимом Tataloo, сообщает The Guardian со ссылкой на иранскую газету Etemad. Прежде приговорённый к пяти годам заключения, теперь Tataloo может быть казнён по тяжкому обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда. Впрочем, иранские СМИ сообщают, что это не окончательное решение – оно ещё может быть обжаловано.

Tataloo – популярный музыкант: в Spotify у него около 200 тысяч слушателей в месяц, а на YouTube-канал артиста подписано более 800 тысяч человек. В прошлом у него уже были проблемы с законом в Иране: в 2013 году его посадили в тюрьму за то, что он появился в эфире зарубежных спутниковых телеканалов, а в 2016-м – за "тлетворное влияние" на молодёжь. Помимо музыки, Tataloo известен обилием татуировок, покрывающих в том числе его лицо. Политическая позиция музыканта неоднозначна: первую известность он получил, выступая с критикой иранского режима, но в 2017 году призвал голосовать за консерваторов, а ещё записал песню "Nuclear Energy" в поддержку иранской ядерной программы (и снял клип на борту иранского военного корабля). В 2020-е Tataloo жил в Стамбуле, где был задержан и выдан Ирану после того, как Исламская республика подала официальный запрос в Интерпол.

Напомним, что в прошлом году в Иране был приговорён к смертной казни другой рэпер, диссидент и оппозиционер Тумадж Салехи. Однако в декабре, на фоне беспрецедентной кампании в его поддержку, в которой приняли участие в том числе популярные зарубежные артисты, он был отпущен из-под стражи.