Палестинский флаг на сцене стал причиной стычки в Британской королевской опере

На представлении "Трубадура" Джузеппе Верди в Британской королевской опере в Лондоне один из хористов развернул палестинский флаг. Работник оперы попытался отобрать флаг, но певец смог его отстоять в короткой стычке.

Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 19 июля после завершения спектакля, во время поклонов труппы. В то время как остальные участники спектакля кланялись публике, хорист стоял молча с флагом, обойдясь без антиизраильских призывов.

Пресс-служба оперы сообщила: "Демонстрация флага стала спонтанным и самостоятельным действием артиста. Оно не было одобрено Королевской оперы и противоречит нашему обязательству сохранять политический нейтралитет".