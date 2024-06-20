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Культура

Умер канадский актер Дональд Сазерленд

время публикации: 20 июня 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 20:45
Дональд Сазерленд
Photo by Arthur Mola/Invision/AP, File

Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет. Сазерленд – обладатель премий "Эмми" и дважды лауреат премии "Золотой глобус", в 2017 году был награжден почетной премией Американской киноакадемии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Карьера Сазерленда началась в 1963 году. Самые известные фильмы с его участием – "Двадцатый век", "Военно-полевой госпиталь", "Обыкновенные люди" и франшиза "Голодные игры", в которой он сыграл президента Сноу. В общей сложности актер сыграл более двухсот ролей в кино.

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