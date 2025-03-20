Александр Роднянский снимает сериал об охоте на Саддама Хусейна

Продюсер Александр Роднянский ("Нелюбовь", "Левиафан") работает над четырехсерийным сериалом "Допрос президента" о поисках и разоблачении иракского диктатора Саддама Хусейна. Об этом Роднянский сообщил на своей странице в социальной сети Telegram. Сценарий фильма основан на документальной книге бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона "Допрос президента" ("Debriefing the president"), который работал над изучением психологии поведения лидеров стран Ближнего Востока, и в первую очередь Хусейна. Благодаря своим знаниям, Никсон смог отследить Хусейна, а после ареста диктатора подтвердил его личность по татуировкам, шрамам и другим приметам. Он же проводил допрос бывшего президента Ирака.

"Допрос президента" – это шоу, которое не только развлечет мировую аудиторию, но и может дать ответы на самые обсуждаемые вопросы, с которыми сталкивается мир сегодня, – рассказал Роднянский изданию Deadline. – Это одновременно и тонкая драма о двух людях с совершенно разным культурным происхождением и опытом, и захватывающий триллер, который увлечет зрителей".

Роль Джона Никсона играет Джоэл Киннаман ("Отряд самоубийц", "Робокоп"), а Саддама Хусейна Валид Зуэйтер ("Омар", "Карточный домик"). Режиссер и сопродюсер проекта – Лесли Грейф ("Предложение"). Том Беренджер ("Взвод") играет отца Никсона, а Рона Митра ("Судный день") – его коллегу.

Съемки сериала проходят на Ближнем Востоке. Американская премьера шоу запланирована на 2025 год на канале TNT, который принадлежит корпорации Warner Bros.