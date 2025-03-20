Умер поэт и драматург Вадим Жук

20 марта стало известно, что в в Суздале умер Вадим Жук – поэт, сценарист и драматург. Ему было 78 лет.

Журналистка Лариса Малюкова пишет на своей странице в Facebook: "Только что в Суздале умер Вадим Жук. Поэт, сценарист и драматург, выдающийся остроумец. На протяжении многих лет Вадим Семенович вел церемонии Открытия и Закрытия фестиваля анимации. И делал это блистательно. Но вчера по указанию сверху его заменили. Он сидел в зрительном зале. Сказал: "Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье"".

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Работал актёром в театрах Сибири. Снимался в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского и других. Был единственным автором и художественным руководителем ленинградского-петербургского театра-студии "Четвёртая стена", спектакли которого демонстрировались по Центральному телевидению. Продолжает писать капустники для Центрального Дома Актёра. Был автором и ведущим радиопередачи "Слушать подано!" Радио России. В 2000-2001 годах вёл совместно с Михаилом Жванецким передачу "Простые вещи" на РТР. Совместно с Сергеем Плотовым писал куплеты к передачам "Итого" и "Плавленый сырок". Автор передачи канала "Культура" ""Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфировым". Был художественным руководителем и ведущим фестиваля "Золотой Остап". Был ведущим и председателем жюри фестиваля капустников "Весёлая коза", ведущим премии Конгресса фантастов России "Странник". Председатель или член жюри, автор сценария и ведущий церемоний ряда анимационных и театральных фестивалей – "Золотой софит", "Крок", Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале и так далее. Автор либретто (совместно с Игорем Иртеньевым) мюзикла "Весёлые ребята" (композитор – Максим Дунаевский). Автор либретто оперетты "Чайка" на музыку Александра Журбина и "Русское горе" на музыку Сергея Никитина, "Шинель. Пальто" на музыку Максима Дунаевского, идущих на сцене театра "Школа современной пьесы", музыкального спектакля "Лес" с Владимиром Дашкевичем в Санкт-Петербургском театре "Комедианты" других. Автор сценария (с Екатериной Михайловой) полнометражного мультфильма "Возвращение Буратино". Автор и соавтор сценариев анимационных фильмов "Собачья дверца", "Сказка про Волка", "Лис", "Ваня и Леший" и ряда других. Написал ряд песен к анимационным фильмам "Маша и Медведь", "КОАПП 20 лет спустя", "Солдатская песня" и пр. Выпустил сборники лирики "Стихи на даче" (изд. "Зебра-Е"), "Жаль – птица" (изд. "Время"), "Ты" (изд. "Век информации"). Сборника драмы и драматических стилизаций "След в след" (изд. "Время") Сборника стихов "Угол Невского и Крещатика" совместно с Татьяной Вольтской (изд. "Радуга"). Печатался в журналах "Знамя", "Арион", "Звезда", "Октябрь", "Новый мир" и зарубежных изданиях. Многие годы жил в Москве.

Поздно вечером 19 марта Вадим Жук успел опубликовать на своей странице в Facebook последнее стихотворение, поставив дату "20.3":

"На узком мостике, за шаткие перила

Держась, кричишь, и ничего в ответ,

Была, была и вот отговорила.

И даже эха нет.

Карасик-рыбка, круглый жадный ротик,

Голодная до синевы волна.

Плывет, плывет по речке малый плотик

О два бревна.

Два мальчика плывут белоголовых

Вдоль зябких молчаливых берегов.

Молчат под ивами большие рыболовы.

Не слышно слов.

Не слышно мне ни тишины, ни плеска,

Невидим голос твой, невидим звук.

И солнца дышит неподвижный круг

За облачной неплотной занавеской".

Вадим Жук в передаче "Детский недетский вопрос". 2018 год