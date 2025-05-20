Опубликована ранее не издававшаяся композиция Арика Айнштейна

На всех стриминговых сервисах и на YouTube-канале израильского лейбла NMC 20 мая вышла неожиданная новинка: песня "אדם בחדרו" ("Человек у себя в комнате"), написанная и исполненная легендарным певцом Ариком Айнштейном и композитором, пианистом и аранжировщиком Йони Рехтером (экс-Kaveret). Запись датирована 1991 годом. В то время Айнштейн и Рехтер работали над несколькими новыми композициями на стихи Авраама Халфи (1906-1980) – тремя годами ранее они уже положили на музыку и исполнили десять его стихотворений, объединив их в целый полноформатный альбом под названием "משירי אברהם חלפי". Две из трех песен, дополнительно появившихся в 1991-м, вошли в юбилейное переиздание той пластинки, изданное NMC в 2013-м. Третья – "אדם בחדרו" – выходит в свет лишь сейчас.

Отметим, что песня на текст "אדם בחדרו", тем не менее, попала в зрелый репертуар Арика Айнштейна – однако с абсолютно другим музыкальным сопровождением. Автором музыки ранее издававшейся версии выступил Гай Бокати, аранжировщик и продюсер, сотрудничавший с Айнштейном на последнем этапе его карьеры. Вариант композиции на те же стихи, созданной Йони Рехтером, публикуется впервые.