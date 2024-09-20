Неделя в кино: Торонто за Россию против Израиля, "Пингвин" с Колином Фаррелом и "Это все Агата"

В минувшее воскресенье в Торонто завершился международный кинофестиваль. У этого смотра очень выгодные условия – все фестивали класса А уже закончились, и канадские отборщики просто собирают самые яркие премьеры года. Израиль на фестивале представляла картина "Блаженство" (Хемда) Шеми Зархина, а израильскую повестку – фильм Алексис Блум и Алекса Гибни "Дела Биби" с фрагментами слитых аудио- и видеоматериалов допросов премьер-министра Израиля Бинньямина Нетаниягу. Вроде бы вполне сбалансированный подход, если бы не один нюанс: уже после закрытия фестиваля стало известно, что организаторы смотра не захотели показать фильм Тима Фельбаума "5 сентября", посвященный захвату палестинскими террористами израильских заложников на Олимпиаде в Мюнхене. Картина с успехом прошла в Венеции, и ей даже прочат номинацию на "Оскар". В центре сюжета журналисты телеканала ABC, которые вели прямые трансляции с Олимпиады, но, когда палестинские террористы взяли в заложники израильских спортсменов, были вынуждены превратиться в репортеров. В фильм включены уникальные документальные кадры о теракте, а герои картины на ходу принимают трудные решения, некоторые из которых, к несчастью, могли стоить жизни заложникам. Напряженное действие и оригинальный формат, сочетающий игровые и документальные съемки, произвели впечатление на критиков в Венеции. Однако в Торонто побоялись возможных протестов пропалестинских активистов и "5 сентября" в программу включать не стали. Зато включили другую ленту, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале, вызвав бурю возмущения, – фильм российской постановщицы Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Автор ленты отправляется в ДНР и проводит семь месяцев вместе с российскими солдатами. Причем, по словам Трофимовой, она не получала никаких разрешений от Минобороны РФ или других официальных органов, а просто случайно познакомилась в метро с одним из бойцов, и он взял ее с собой на линию фронта. Герои, с которыми беседует Трофимова, рассуждают о войне, на которой кто-то из них оказался из-за денег, а кто-то по идейным соображениям, скучают по родным, поддерживают друг друга. В фильме нет боевых действий, его герои никого не убивают, зато привозят гуманитарную помощь старушке в селе. Эта откровенно пропагандистская лента от документалистки, которая раньше работала на пропагандистском российском канале Russia Today, вызвала возмущение и протесты у многих в Венеции, особенно у российских критиков, покинувших страну после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако попытки убедить отборщиков фестиваля в Торонто отменить показ картины не увенчались успехом. Итого: в программу попал откровенно пропагандистский фильм российской режиссерки, но не попала картина, напоминающая о том, что палестинский террор начался не вчера, а зверские убийства мирных израильтян – давно сложившаяся традиция.

Между Марвелом и Готэмом: премьеры сериалов "Пингвин" и "Это все Агата"

На этой неделе поклонники вселенных Marvel и DC получили двойной подарок: на экранах сразу два сериала по культовым комиксам, причем о каждом из этих шоу ходили легенды задолго до премьеры. "Пингвин" (который в Израиле можно смотреть на платформе HOT) – это восьмисерийный спин-офф фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" 2022 года. Тогда впервые мир увидел Колина Фаррела в роли гангстера Оза Кобблпота по кличке "Пингвин". Увидел, но не узнал: художники по гриму так постарались над внешностью знаменитого актера, что его не узнавали даже товарищи по съемкам. При этом именно образ Пингвина больше всего понравился зрителям "Бэтмена", и Ривз планировал придержать его для следующего полнометражного фильма. Но в компании Warner Bros. решили по-другому, убедив Ривза, что Пингвин-Фаррел заслуживает полноценного спин-оффа. Пингвин – один из главных антагонистов Бэтмена во вселенной DC. Злобный, циничный и безжалостный гангстер, который вступает в борьбу за власть в криминальном мире Готэма после гибели предыдущего босса Кармайна Фальконе. Судя по тому, что Фаррел в многочисленных интервью говорил о важности предыстории его персонажа для спин-оффа, мы получим очередного "Джокера", в котором Тодд Филлипс под микроскопом изучает психологические травмы, превратившие неудавшегося стендап-комика Артура Флека в хладнокровного убийцу. В "Пингвине" тоже, видимо, запланировал сеанс глубокой психотерапии злодея Кобблпота. В целом мода на поиск истоков злодейства, с одной стороны, имеет безусловные плюсы – теперь уже недостаточно обозначить персонажа как отрицательного, важно понять, что сделало его таким. С другой, впервые выйдя из тени в фильме "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, Джокер предстал как образ абсолютного, беззастенчивого зла, того самого лишенного всяких гуманистических ценностей террориста, который готов разрушить мир просто чтобы посмотреть, как красиво он будет гореть. С таким вот абсолютным злом цивилизованный мир сейчас ведет кровавую битву на выживание. И сегодня важнее понять его механизм, а не с сочувствием естествоиспытателей выискивать его детские травым. Будем надеяться, что создателям сериала "Пингвинг" удастся избежать ошибки Филиппса (который ее развил и углубил во второй части "Джокера," которая скоро выйдет на большие экраны) и разобраться в природе зла вместо того, чтобы сочувствовать пережитым Колбботом травмам.

Еще одна долгожданная премьера сентября – сериал "Это все Агата", спин-офф очень полюбившегося зрителям шоу 2021 года "Ванда/Вижн". Хорошая новость в том, что и "Это все Агата" придумала и сняла Жак Шеффер, которая работала сценаристкой и продюсером "Ванды/Вижн", а, значит, есть шанс, что сериал будет так же хорош, как и предыдущая работа Шеффер. Плохая – на экраны вышли две первые серии, и пока они не вызвали у зрителей однозначной поддержки. Шеффер снова играет на синефильском поле: выходившие накануне премьеры постеры "Агаты" цитировали сериалы "Настоящий детектив" и "Разум превыше убийства". А начало первой серии отсылает насмотренного зрителя к культовому детективному сериалу "Мейр из Исттауна" – одурманенная заклятием Ванды, ведьма Агата считает, что работает детективом. В сумеречном лесу находят труп девушки. Грубоватая и нечесаная детектив прибывает на место преступления и начинает расследование. Кэтрин Хан явно с удовольствием пародирует героинь мрачных детективных сериалов – неэлегантно забрасывает ноги на стол, пьет пиво, неловко спотыкается об собственные комплексы и неприязни, честно признаваясь, что не помнит, откуда они взялись. Агате, впрочем, простительно об этом не помнить: для нее роль мужиковатой следовательницы – всего лишь наложенные на нее чары, от которых ее спасает Teen (подросток-гот, имя которого она почему-то не может услышать, сколько бы он ни повторял). Теперь задача Агаты – вернуть утраченные магические способности, а для этого придется пройти по Дороге Ведьм, в существование которой мало кто верит. Даже ведьмы.

Обзор подготовила Алина Ребель