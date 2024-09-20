"Израиль выйдет из этой войны очень сильным". Дина Лиснянская в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Дина Лиснянская – арабист, доктор востоковедения, сотрудница Тель-Авивского и Ариэльского университетов. "Чтобы быть счастливым, нужно работать", – полагает она.

Вопрос: "Зачем люди воюют?" "Потому что они не могут не воевать... Человечество стремится к балансу, а потом – к новому балансу", – отвечает Лиснянская. И далее: "Арабо-израильский конфликт – война, прежде всего, религиозная, идеологическая... Этот конфликт нельзя решить, его можно to manage – вести, и вести мудро". "Я надеюсь, что Израиль выйдет из этой войны очень сильным. Но я не знаю пока – как это случится", – говорит Дина.

Вопрос: "Что такое правда?" Ответ: "Я верю в нарративы... Я не думаю, что есть одна правда. Каждый идет своим путем".

Вопрос: "У тебя есть одна минута – тебя слышит весь мир. Что ты скажешь?" Дина Лиснянская отвечает: "Неважно, что мы будем говорить. Те, кто не захотят, нас все равно не услышат".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Диной Лиснянской

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].