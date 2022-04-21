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NEWSru.co.il :: Досуг21 апреля 2022 г., 19:03

Отмена концертов Александра Розенбаума в Израиле. Комментарий

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Отмена концертов Александра Розенбаума в Израиле. Комментарий

В Израиле остановлены продажи билетов на юбилейные концерты Александра Розенбаума, которые должны были состояться 15, 16 и 18 июня в Хайфе, Беэр-Шеве и Тель-Авиве.

В предыдущей публикации по этой теме была опубликована неверная информация. Редакция NEWSru.co.il приносит извинения.


Как сообщили редакции организаторы, израильские концерты были запланированы задолго до войны в Украине, и после ее начала были отменены по обоюдному решению сторон. Александр Розенбаум считает, что сейчас неподходящее время для концертов.

Днем ранее были приостановлены продажи билетов на концерты Григория Лепса и Филиппа Киркорова.

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