В Израиле прекращены продажи билетов на концерты Лепса и Киркорова

В Израиле остановлены продажи билетов на концерты Григория Лепса и Филиппа Киркорова, которые планировались на май и июнь этого года, соответственно.

Формально об отмене гастролей пока не объявлено, возможно концерты Лепса и Киркорова будут перенесены.

Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку "спецоперации" в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Ряд общественных организаций и активистов добивались отмены его гастролей в Израиле.

Филипп Киркоров длительное время воздерживался от комментариев по поводу вторжения армии РФ в Украину. На этой неделе в своем Instagram он выступил в поддержку задержанного в Украине оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, которого называют "кумом Путина", и Оксаны Марченко (жены Медведчука). При этом Киркоров отнес Медведчука к "политзаключенным" и назвал его своим "старшим другом".