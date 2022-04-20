Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
16 - 20°
Эйлат:
19 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг20 апреля 2022 г., 15:02

В Израиле прекращены продажи билетов на концерты Лепса и Киркорова

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Израиле прекращены продажи билетов на концерты Лепса и Киркорова

В Израиле остановлены продажи билетов на концерты Григория Лепса и Филиппа Киркорова, которые планировались на май и июнь этого года, соответственно.

Формально об отмене гастролей пока не объявлено, возможно концерты Лепса и Киркорова будут перенесены.


Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку "спецоперации" в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Ряд общественных организаций и активистов добивались отмены его гастролей в Израиле.

Филипп Киркоров длительное время воздерживался от комментариев по поводу вторжения армии РФ в Украину. На этой неделе в своем Instagram он выступил в поддержку задержанного в Украине оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, которого называют "кумом Путина", и Оксаны Марченко (жены Медведчука). При этом Киркоров отнес Медведчука к "политзаключенным" и назвал его своим "старшим другом".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 апреля 2022
Отменены выступления комика Нурлана Сабурова в Израиле
// NEWSru.co.il // В мире // 18 марта 2022
В "Лужниках" прошел "Концерт в честь годовщины присоединения Крыма". Во время выступления Путина трансляция прервалась

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:02 В Израиле прекращены продажи билетов на концерты Лепса и Киркорова
12:24 "Сохрани мою речь навсегда"
12:20 Лидер мирового прогрессивного и фолк-рока группа Jethro Tull прилетела в Израиль
16:04 Отменены выступления комика Нурлана Сабурова в Израиле
15:00 Грандиозная выставка мебели возвращается: вход свободный
20:28 "Заповедник 213": Провокации "спецоперации". Путин и Лукашенко бегут на Луну. Кремлевский чат. Мультсатира
06:56 "Таков божественный дизайн". Марк Поляков в передаче "Детский недетский вопрос"
13:06 Песах с Шефа Теамим: кулинарные традиции в современном прочтении
11:41 Грандиозная выставка мебели возвращается: вход свободный
11:34 Фестиваль Super Jazz в Галилее. Relax Jazz – музыка для отдыха в конце апреля
Загрузка...