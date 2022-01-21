Иерусалимская синематека открыла доступ к оцифрованному видеоархиву

Иерусалимская синематека открыла доступ к архиву редких видеозаписей, документальных и художественных фильмов, рассказывающих историю Эрец-Исраэль и Израиля с конца 19-го столетия.

В архиве более 8000 тысяч заголовков и около 4000 тысяч персоналий. Все фильмы переведены и каталогизированы. Архив разделен на две части – "Исторический взгляд" (видеоматериалы с начала 20 века до 1970-х годов) и "Художественный взгляд" (более 300 классических художественных и документальных фильмов)

В историческом разделе можно найти виды Тель-Авива в период Первой Мировой войны, любительскую запись Альберта Эйнштейна во время визита в Израиль, показы мод, пленки с визитов голливудских звезд.

Большая контента доступна бесплатно, часть художественного контента – за небольшую плату.