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NEWSru.co.il :: Досуг21 января 2022 г., 10:13

Иерусалимская синематека открыла доступ к оцифрованному видеоархиву

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Иерусалимская синематека открыла доступ к оцифрованному видеоархиву

Иерусалимская синематека открыла доступ к архиву редких видеозаписей, документальных и художественных фильмов, рассказывающих историю Эрец-Исраэль и Израиля с конца 19-го столетия.

В архиве более 8000 тысяч заголовков и около 4000 тысяч персоналий. Все фильмы переведены и каталогизированы. Архив разделен на две части – "Исторический взгляд" (видеоматериалы с начала 20 века до 1970-х годов) и "Художественный взгляд" (более 300 классических художественных и документальных фильмов)

В историческом разделе можно найти виды Тель-Авива в период Первой Мировой войны, любительскую запись Альберта Эйнштейна во время визита в Израиль, показы мод, пленки с визитов голливудских звезд.


Большая контента доступна бесплатно, часть художественного контента – за небольшую плату.

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