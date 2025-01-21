Израильский фильм "Дома" с Евгенией Додиной включен в программу "Берлинале"

Дебютная лента Вероники Николь Тетельбаум "Дома" о судьбе репатриантов из бывшего СССР включена в программу "Форум" Берлинского кинофестиваля. Главная героиня картины Саша приехала в Израиль ребенком из СССР в 90-е годы. Саша – небинарная персона, для которой переезд стал важной вехой в жизни. "Дома" – путешествие в черно-белых тонах и размышление о том, что значит чувствовать себя дома, в своем теле и своем времени.

Роли в картине исполнили Яэль Айзенберг, Тали Шарон и Евгения Додина.

Это вторая израильская лента в программе юбилейного 75-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 13 по 23 февраля. В параллельной программе Berlinale Special представлена лента Тома Шуваля "Письмо к Давиду", посвященная израильскому заложнику Давиду Кунио.

В документальной программе Берлинале представлена документальная лента постановщицы палестинского происхождения Ариб Зойтер "Ялла, паркур". Главный герой картины – паркурщик Ахмед из Газы, вместе с которым докменталистка путешествует по своим собственным воспоминаниям.

Всего в программу фестиваля вошло более 200 фильмов, среди которых немалый акцент сделан на мировые конфликты. Российско-украинской войне посвящено целых четыре проекта в разных программах фестиваля: от документальной ленты Виталия Манского "Час подлета" до фильма Катерины Горностай "Стрiчка часу", который включен в конкурсную программу. А в программе Berlinale Special будет показана легендарная документальная лента францзского режиссера Клода Ланцмана "Шоа" и фильм об этой картине – "Все, чего я хотел, было ничего" Гиллема Рибо.

Директор Берлинале Триша Таттл в ответ на вопрос журналистов, как фестиваль будет справляться с политическими вызовами, заявила, что надеется на то, что фестиваль станет площадкой для открытых дискуссий, но при этом их участники не будут забывать о кинематографе как искусстве. Напомним, прошлый Берлинский фестиваль завершился скандалом после того, как церемония закрытия смотра превратилась в пропалестинский митинг – большая часть поднимавшихся на сцену кинематографистов высказывались против Израиля и призывали к прекращению огня в Газе. Об израильских заложниках при этом они предпочитали молчать. После этого власти Берлина, которые выделяют средства на проведение фестиваля, раскритиковали дирекцию смотра, и Берлинале был вынужден выступить с официальным заявлением, осуждающим выступавших на церемонии.

Обзор подготовила Алина Ребель