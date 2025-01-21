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Фильм израильского режиссера Тома Шуваля о 7 октября включен в программу Берлинского кинофестиваля

Берлинале
Израильское Кино
время публикации: 21 января 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 12:44
Фильм израильского режиссера Тома Шуваля о 7 октября включен в программу Берлинского кинофестиваля
AP Photo/Markus Schreiber

Фильм израильского режиссера Тома Шуваля "Письмо к Давиду" включен в программу 75-го международного кинофестиваля в Берлине. "Письмо к Давиду" – это кинообращение режиссера к его другу Давиду Кунио, который был похищен из кибуца Нир-Оз террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года. Давид Кунио сыграл одну из главных ролей в первой ленте Шуваля "Юность", премьера которой состоялась на Берлинале в 2013 году. В фильм материалы со съемок картины "Юность".

Давид Кунио было похищен из своего дома в кибуце Нир-Оз 7 октября 2023 года вместе с женой, Шарон Алони Кони, которая была позже отпущена в рамках первой сделки о возвращении заложников. 11 января 2025 года Шарон обратилась к террористам ХАМАСа с видеообращением на арабском языке, в котором просила опубликовать видео с доказательствами, что ее муж жив.

"Меня зовут Шарон Кунио, а моего мужа – Давид Кунио. Вы знаете, что в исламе семья считается священной, что существует обязанность вести себя гуманно. Вот почему я прошу вас показать мне видео с Давидом, чтобы я могла его увидеть", – сказала Шарон.

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