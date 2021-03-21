"Заповедник 162": Кремлевская гонка. Сокровища Лукашенко. Стихи о ковидном паспорте. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 162-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин и команда сотоварищей участвуют в гонке одной машины – кремлевской.
2. Попурри о богатстве президента Лукашенко.
3. Мировые политические лидеры читают стихи о вакцинации от ковида.
Инфоповоды:
– Согласно опросам "Левады-центра" рейтинг "Единой России" опустился до 27 процентов.
– Московская полиция задержала свыше 200 муниципальных депутатов, участников форума "Муниципальная Россия".
– Проект Nexta выпустил фильм-расследование о Лукашенко "Золотое дно".
– Евросоюз выпустил положение о "паспортах вакцинации", которое будет способствовать свободному перемещению граждан ЕС, привитых препаратами, одобренными в ЕС.
– Крупнейшие страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
– Канцлер Австрии Курц заявил, что вакцины в странах ЕС распределяются несправедливо.
– Байден назвал Путина убийцей. Путин в ответ сказал, что "кто как обзывается, тот так и называется".
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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