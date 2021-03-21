"Заповедник 162": Кремлевская гонка. Сокровища Лукашенко. Стихи о ковидном паспорте. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 162-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин и команда сотоварищей участвуют в гонке одной машины – кремлевской.

2. Попурри о богатстве президента Лукашенко.

3. Мировые политические лидеры читают стихи о вакцинации от ковида.



Инфоповоды:

– Согласно опросам "Левады-центра" рейтинг "Единой России" опустился до 27 процентов.

– Московская полиция задержала свыше 200 муниципальных депутатов, участников форума "Муниципальная Россия".

– Проект Nexta выпустил фильм-расследование о Лукашенко "Золотое дно".

– Евросоюз выпустил положение о "паспортах вакцинации", которое будет способствовать свободному перемещению граждан ЕС, привитых препаратами, одобренными в ЕС.

– Крупнейшие страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

– Канцлер Австрии Курц заявил, что вакцины в странах ЕС распределяются несправедливо.

– Байден назвал Путина убийцей. Путин в ответ сказал, что "кто как обзывается, тот так и называется".



Все выпуски "Заповедника" (DW)