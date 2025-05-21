Восемь новых выставок и обновление коллекции: Музею Израиля 60 лет

Музей Израиля в Иерусалиме отмечает 60-летие со дня основания. К этой дате музей провёл реорганизацию постоянной экспозиции, открыл восемь новых выставок, включая специальную выставку для детей, выстроил новые павильоны, а также организовал праздничные мероприятия.

Создание "Музея Израиля" в 1965 году, мэром Иерусалима Тедди Коллеком, было национальным еврейским проектом в большом смысле этого слова. Многочисленные экспонаты выкуплены и пожертвованы, переданы, оставлены в наследство музею еврейскими семьями, некоторые из которых продолжают проживать в диаспоре. На данный момент это самый большой художественный и археологический музей страны. В запасниках музея более полумиллиона экспонатов. Это позволяет "освежать" вид музея, не полагаясь на внешние источники, что особенно важно в тяжёлые моменты культурного бойкота Израиля.

К своему шестидесятилетию музей провёл серию обновлений в постоянных экспозициях и организовал восемь новых выставок, уделив внимание различным областям искусства, истории коллекций музея и разным возрастам и интересам своих посетителей. Например, в археологическом отделе открыта специальная выставка для детей. Именно для детей, а не для взрослых с детьми.

Царство животных фараона – выставка для детей

ממלכת החיות של פרעה

У выставки сразу несколько особенностей:

Она находится в археологическом разделе. Все музейные стеклянные кейсы расположены по росту ребёнка. На выставке нет экранов, чтобы "вытащить" ребёнка обратно в мир, а не погрузить в медию ещё глубже, правда есть один мультфильм, рассказывающий как в Египте взаимодействовали с животными.

В прозрачных боксах расположены настоящие египетские артефакты: фигурки зверей, знаки отличия воинов в виде золотых мух, мумия рыбки, саркофаг ибиса и многие другие. Выдвинув ящик под мумией, можно увидеть рентгеновский снимок и убедиться, что содержание соответствует оболочке. Из-за популярности подобных предметов продавцы часто обманывали: мумифицировав мышку, могли вставить её в форму кошки.

На стенах нарисованы муралы, содержащие экспонаты из боксов. Их надо найти. Говорят, что дети справляются лучше взрослых. На входе детей ждут складные буклеты с загадками. Также они могут попытаться потолкать диск солнца как скарабей или попробовать на себе обмотку мумии. Выставка рассчитана на детей от 6 до 12 лет.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Невет Ицхак: постоянная экспозиция

Изящные плавные видеоинсталляции Невет Ицхак – своеобразные еврейские тотемы, непортретные портреты "типичных" евреев, ашкеназов, курдских евреев, йеменцев и т.д. Каждый "портрет" составлен как волшебная серебристая мерцающая башня на чёрном фоне, составленная из объектов: камея-портрет, артефакты еврейской истории, культурные образы-клише из предметов и ивритских букв.

Куратор: Шломи Навон.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Крис Маркер: потерянные фотографии из Израиля

כריס מרקר: הצילומים האבודים מישראל

Случайно найденные фотографии режиссёра "Новой волны" французского кино Криса Маркера, отпечатаны специально для выставки в "Музее Израиля". По договору с Французской синематекой в Париже, после выставки все отпечатки будут уничтожены.

Крис Маркер фотографировал Израиль и израильтян в 1960 году, готовясь к созданию документального фильма "Третья сторона медали" (1960). Маркер снял около тысячи негативов. Около 120 фотографий было распечатано для выставки. На фото можно проследить как режиссёр выстраивал кадр и продумывал свет, а также как выглядела жизнь в стране в то время.

Там же можно посмотреть и сам фильм, а также архивные материалы, связанные с визитом Маркера, переписку по поводу фильма, реакцию, которую фильм вызвал во время показа в Израиле и других странах. Также на выставке представлены работы Давида Перлова и Дана Гевы, связанные с фильмом Маркера.

Архитектура выставки тщательно продумана, сквозь просветы в стенах можно увидеть демонстрацию хроники. У посетителя словно бы есть возможность действительно заглянуть в прошлое.

Кураторы: Гилад Райх и Йешуа Глотман.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Некоторые части постоянной экспозиции получили названия, например:

Израильское искусство: Колебания маятника

אמנות ישראלית: תנועת המטוטלת

Израильская действительность как вечный маятник, колеблется между миром и войной. Как и мнение жителей страны и посетителей музея. Куратор Амитай Мендельсон описывает переосмысление выставленных работ как путь к надежде, уюту и единению. У менее оптимистического зрителя создаётся обратное впечатление. Тем самым название выставки оправдывается дважды.

Экспозиция разделена на два пространства. Первое сочетает картины, видео-инсталляции, текстильные композиции и фотографии, осматривающие израильскую действительность с разных временных точек.

Второе пространство посвящено дому как образу и вопросам о том, сколько пространства можно считать домом и как мы помним свои дома, когда их оставляем.

Куратор: Амитай Мендельсон.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Реставрация в режиме реального времени, лаборатория прямо в зале музея: Под поверхностью

מתחת לפני השטח

В "Музее Израиля" есть шесть реставрационных лабораторий, разделённых по темам. К шестидесятилетию музей решил показать посетителям сложную и интересную работу реставраторов. Для этого было создано прозрачное реставрационное пространство, объединяющее разные виды задач из разных лабораторий.

В витрине части выставлены различные предметы, подлежащие реставрации. Внутри на столах и верстаках работают реставраторы. Справа, на экране, можно увидеть рассказ об объектах, а также о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе.

Как реставрировать и сохранять скульптуру, сделанную из шоколада, а из мыла? До какой степени восстанавливать объект, оставлять ли на Пасхальной агаде пятна от вина, сколько патины счищать с древней короны, каким способом зарисовывать части картины, которые пропали во времени и т.д.

Каждый день кураторы будут выходить из лаборатории для 15-минутной беседы с посетителями:

Понедельник и четверг в 14:00

Вторник в 17:00

Кураторы: Галит Беннет-Дахан и Шарон Тагер.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Сделано в Музее: 60 лет каталогов

Рядом с лабораторией музей показывает свои каталоги, опубликованные с 1965 года, в хронологическом порядке. В музее есть свой дизайнерский отдел, но иногда работа ведётся и со внешними дизайнерами. Более 700 выставочных каталогов позволяют проследить развитие и изменение вкуса, стила и запроса. От тоненьких брошюр с простым шрифтом до роскошных подарочных изданий. На стену проецируются отрывки фильмов.

Кураторы: Орна Гранот и Бритт Лави.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Израильские плакаты из коллекции музея: Обетованная

המובטחת

Рекламный плакат – лучшее средство рассказать о развитии общества, антропологии, потреблении, экономике, идеологии, моде и эволюции дизайна в Израиле.

Многие плакаты, представленные на выставке, взяты из частной коллекции художника, дизайнера, куратора и коллекционера Давида Тартаковера, которая недавно была передана в дар музею.

Куратор: Рами Тариф.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Дафна Кафман: Хрупкий локализм

דפנה קפמן: מקומיות שבירה

Художница Дафна Кафман разговаривает на языке стекла, создавая нежнейшие образы, местной флоры и фауны. Кафман зачастую сочетает современное стекло и древнее необработанное стекло, найденное на раскопках.

Выставка демонстрирует эти интеграции старого и современного, стекла и стекла, стекла и камня, а также артефакты и археологические находки. Там же выставлены несколько миниатюрных палеолитических Венер, древние стекляныне сосуды, а также демонстрируется видео о работе со стеклом.

Куратор: Рут Джексон-Таль.

Про выставку на сайте музея (иврит)

Праздничные предметы обихода: Добрый знак!

בסימן טוב!

Каждому празднику в еврейской традиции полагаются свои атрибуты. Обряды посвящения, изменения матримониального статуса, перехода из одного состояния в другое всегда сопровождались специальными ритуальными предметами. Зачастую в процессе проведения церемонии их невозможно разглядеть как следует. Выставка "Добрый знак" предоставляет эту возможность.

Расшитое покрывало для завязывания свитка Торы, ктуба, специальные вымпелы, изготовленные из пелёнки после обрезания и т. п.

Предметы еврейских общин из разных стран, несмотря на общую веру, различаются способами изготовления. Эти различия, обусловленные влиянием и взаимопроникновением культуры галута, особенно интересно прослеживать.

Куратор: Рахель Царфати.

Про выставку на сайте музея (иврит)