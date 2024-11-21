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Культура

Банан на клейкой ленте продан за $6,2 млн на аукционе Sotheby's основателю криптовалюты TRON

Аукционы
Современное Искусство
время публикации: 21 ноября 2024 г., 05:53 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 06:03
Банан на клейкой ленте продан за $6,2 млн на аукционе Sotheby's основателю криптовалюты TRON
AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана – прикрепленный к стене клейкой лентой банан – было продано в среду за $6,2 млн. Об этом сообщается на странице аукционного дома Sotheby's в X.

Оценочная стоимость инсталляции "Комедиант" (Comedian) была установлена на уровне $1-1,5 млн, отмечает ТАСС. В итоге лот за $6,2 млн приобрел коллекционер из Китая, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан.

"Я с радостью объявляю, что только что купил банан, – объявил Джастин Сан в X. – Это не просто произведение искусства. Это культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. <...> В ближайшие дни я лично съем банан, и это станет частью уникального художественного опыта".

Инсталляция "Комедиант" была в 2019 году представлена в художественной галерее американского города Майами-Бич (штат Флорида). Работа вызвала большой ажиотаж, в итоге по соображениям безопасности публичный показ этого экспоната даже пришлось прекратить: охранникам не удавалось контролировать толпы посетителей.

Как заявлял сам Каттелан, его произведение – это в первую очередь идея, так что банан, являющийся частью инсталляции, необходимо периодически менять. Новый владелец "Комедианта" получил сертификат подлинности от автора и инструкцию, как заменить банан, когда тот испортится.

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