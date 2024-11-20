Полотно Магритта преодолело рекорд продаж в сто миллионов долларов

Одно из самых знаковых произведений Рене Магритта, картина "Империя света", было продано вчера, 19 ноября 2024, на аукционе Christie's за впечатляющие 121.2 миллиона долларов. Эта продажа установила новый ценовой рекорд для работ художника.

На полотне изображена тихая улица под фонарем в полной темноте, в то время как небо светло и ясно, что создаёт контраст и визуальное напряжение. Между 1949 и 1964 годами художник создал в общей сложности семнадцать версий маслом и еще несколько итераций гуашью на тему "Империи света".

Данная картина была написана в 1954 году. Она отличается от других присутствием воды и отражения. Это был первый раз, когда художник ввел в сцену водоем, и рябь отражений придала новое измерение, точки света внутри ночной сцены внезапно удвоились. Отражения в воде становятся более четкими для зрителя, чем сами объекты, создавая впечатление, что, возможно, другой мир парит на самом краю нашего собственного.

Как объяснял Магритт, сила таких работ, как "Империя света", заключается в трансформации знакомого, повседневного мира неожиданными способами: "Для меня это не вопрос рисования "реальности" так, как если бы она была легко доступна мне и другим, а изображение самой обыденной реальности таким образом, что эта непосредственная реальность теряет свой прирученный или ужасающий характер и предстает в виде тайны".

"Империя света", одно из более крупных полотен цикла, была выставлена как часть коллекции MICA ERTEGUN. Покупателем стал неизвестный коллекционер, приобретший картину через телефонный звонок, что добавило торгам дополнительную интригу. Продажа была произведена на сумме 121 160 000 (включая комиссию).

Продажа "Империи света" стала кульминацией вечера аукциона, который включал в себя работы многих других мастеров модернизма.

Интерес к сюрреализму и работам Магритта скорее всего продолжит расти, это подтверждается стабильным увеличением цен на его картины на международных аукционах. Некоторые эксперты с осторожным оптимизмом отмечают пробуждение арт-рынка после избрания Дональда Трампа следующим президентом США. Другие, не отрицая этого факта, отказываются считать корреляцию тенденцией.

Christie's предоставил гарантию минимальной цены и имеет прямой финансовый интерес в этом лоте. Christie's профинансировал весь или часть такого интереса через третью сторону. Такие третьи стороны обычно получают финансовую выгоду, если гарантированный лот продан.