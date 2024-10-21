Бритни Спирс объявила о браке с самой собой: "Самое гениальное мое решение"
время публикации: 21 октября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 17:55
Певица и музыкант Бритни Спирс поделилась со своими поклонниками видео в своем аккаунте в Instagram, в котором она объявляет, что заключила брак с самой собой.
На видео 42-летняя Бритни предстает в свадебном платье и фате. "Это может показаться неловким или глупым, но по-моему, это самое гениальное, что я когда-либо делала".
Публикация Бритни Спирс обращается к одному из важнейших ее посылов – любви к себе и принятию себя, отмечает People. После нее Спирс опубликовала еще одно видео, на котором она изображена в шелковом мини-платье и черных ботфортах, по всей видимости, на борту частного самолета.
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