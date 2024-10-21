Бритни Спирс объявила о браке с самой собой: "Самое гениальное мое решение"

Певица и музыкант Бритни Спирс поделилась со своими поклонниками видео в своем аккаунте в Instagram, в котором она объявляет, что заключила брак с самой собой.

На видео 42-летняя Бритни предстает в свадебном платье и фате. "Это может показаться неловким или глупым, но по-моему, это самое гениальное, что я когда-либо делала".

Публикация Бритни Спирс обращается к одному из важнейших ее посылов – любви к себе и принятию себя, отмечает People. После нее Спирс опубликовала еще одно видео, на котором она изображена в шелковом мини-платье и черных ботфортах, по всей видимости, на борту частного самолета.