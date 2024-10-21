Джо Байден вручит Стивену Спилбергу и Аарону Соркину Национальную медаль искусств и гуманитарных наук

Сегодня в США состоится вручение высшей награды, вручаемой деятелям искусства в США, -- Национальной медали искусств и гуманитарных наук. Среди лауреатов премии за достижения в области искусства в 2022 и 2023 годах режиссер Стивен Спилберг, актриса Ева Лонгория, продюсер Брюс Коэн, режиссер Спайк Ли, сценарист Аарон Соркин. А также Левар Бертон, Дон Портер, Куин Латифа, Мисси Эллиотт, Идина Мензел, Кен Бернс и Джон Мичем и другие поэты, художники, исследователи, продюсеры и меценаты.

Национальная медаль искусств – это высшая награда, которая присуждается деятелям искусства и меценатам от имени правительства США. "Награда вручается выдающимся артистам и организациям, которые работают над продвижением и развитием искусства в Америке и вдохновляли других своими выдающимися достижениями, поддержкой и покровительством", -- гласит официальный пресс-релиз Белого дома. Выдвигать кандидатов на получение медали могут любые общественные организации и частные лица. Затем список претендентов рассматривает Национальный совет по искусству и направляется президенту США, который в свою очередь консультируется с Национальным фондом гуманитарных наук, если речь идет о кандидатах в этой области. Национальная медаль искусств вручается с 1984 года. Награды за достижения в области гуманитарных наук впервые были вручены в 1997 году.

Церемония награждения состоится 21 октября в Восточном зале Белого дома.