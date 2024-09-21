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Культура

На фестивале в Олбани две писательницы отказались выйти на сцену с "сионисткой" Элизой Альберт

время публикации: 21 сентября 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 10:45
Элиза Альберт
Фото: Larry D. Moore, CC BY 4.0 , Wikimedia Commons

Одна из публичных дискуссий на книжном фестивале в Олбани в субботу, 21 сентября, была отменена после того, как две ее участницы отказались делить сцену с модератором-"сионистом", писательницей Элизой Альберт, сообщает Times of Israel.

Элиза Альберт, американская еврейка, выросшая в семье, соблюдающей традиции иудаизма, должна была стать модератором дискуссии под названием "Взрослые девочки".

Но накануне она получила электронное письмо от организаторов фестиваля, в котором сообщалось, что мероприятие отменено: две из трех участников дискуссии – литераторы Лиза Ко и Айша Абдель Гавад – возражали против того, чтобы участвовать в "круглом столе" с "сионисткой".

Альберт сказала, что такая реакция вызвана ее высказываниями, сделанными после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября. "Я не удивлена, – добавила она, – из-за своих высказываний я потеряла много друзей, моя профессиональная жизнь изменилась".

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