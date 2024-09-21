В библиотеке в Германии нашли ноты не известного ранее произведения Моцарта

Городская библиотека Лейпцига объявила об уникальной находке: в архивах обнаружилось ранее не публиковавшееся сочинение Вольфганга Амадея Моцарта. Находка была сделана в процессе подготовки нового издания Каталога Кёхеля – полного свода моцартовских произведений в хронологическом порядке (первое издание каталога было подготовлено Людвигом фон Кёхелем и опубликовано в 1862 году).

Новообретённое сочинение Моцарта представляет собой серенаду для струнного трио в до-мажорной тональности, состоящую из семи коротких частей. Общая продолжительность пьесы – примерно 12 минут. Специалисты из Лейпцига предполагают, что серенада была сочинена во второй половине 1760-х, до первой поездки Моцарта в Италию, когда композитор был ещё ребёнком.

Рукопись, найденная в библиотеке, не принадлежит самому Моцарту – судя по всему, это копия, сделанная неизвестным переписчиком нот около 1780 года. В новом каталоге произведение будет значится под заголовком "Ganz kleine Nachtmusik" ("Совсем маленькая ночная серенада" – прямая отсылка к куда более знаменитой "Маленькой ночной серенаде" Моцарта, написанной в 1787 году).

19 сентября "совсем маленькая серенада" уже прозвучала в Зальцбурге на презентации нового издания каталога Кёхеля, а в субботу, 21 сентября, в оперном театре Лейпцига состоится её немецкая премьера.