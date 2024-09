Израильская певица выпустила совместную песню с Робби Уильямсом

Популярная израильская певица Нога Эрез 20 сентября выпустила третий полноформатный альбом "The Vandalist" на крупном международном лейбле Atlantic Records. Изданию пластинки предшествовали несколько синглов – в том числе "Come Back Home" с семплом из Арика Айнштейна и дуэт с Эден бен Закен "Godmother", вошедший также в саундтрек к футбольном симулятору FC 25.

Среди шестнадцати композиций, вошедших в "The Vandalist", обнаружились и сюрпризы, в том числе – песня "Danny", исполненная вместе со знаменитым поп-певцом Робби Уильямсом. В июне 2023 года Нога Эрез появилась на сцене во время тель-авивского концерта Уильямса, исполнив с ним композицию "Kids" (в оригинале женский вокал в этой песне принадлежал Кайли Миноуг). Британский певец тогда высоко отозвался об Эрез, написав в твиттере, что та достойна стать "next big thing" (английская идиома, означающая музыканта, который вскоре должен добиться звёздного статуса). Как выяснилось, их сотрудничество не ограничилось дуэтом на тель-авивском концерте – теперь оно увековечено и в записи.

Робби Уильямс – экс-участник Take That, одного из самых популярных бойз-бэндов 1990-х. Впрочем, его сольная карьера затмила даже успех Take That: 13 из 14 сольных альбомов Уильямса забирались на первое место в британских чартах. Среди его хитов – "Angels", "Millennium", "Rock DJ", "Supreme", "Something Stupid" (с Николь Кидман), "Feel", "Tripping", "Bodies", "Candy" и многие другие. В 2006 году он был включён в Книгу рекордов Гиннесса после того, как более полутора миллионов билетов на концерты в рамках его очередного тура были проданы за один день.