Умер скульптор Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщают российские СМИ со ссылкой на искусствоведа Ксению Коробейникову.

Причиной смерти названа остановка сердца.

Он был автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно) и др. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист" в Ялте, курортный городок в Адлере, парк "Ривьера" в Сочи, Дворец профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого театра в Москве и др.; как скульптор создал множество монументов, среди них "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье, "Разрушить стену недоверия" в Лондоне, Памятник Зое Космодемьянской в Рузе и др.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (ныне – Тбилиси). В 1958 году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1963-1964 годах работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. Стал художественным руководителем и председателем монументальной секции Союза художников Грузии. В 1964 году обучался во Франции. Член КПСС с 1965 года. С конца 1960-х годов начал активно работать в области монументального искусства. Помимо России, его скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруссии и Литве. В 1980-м был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. В 1981-1982 годах стал художественным руководителем по монументально-декоративному искусству Художественного фонда Грузии. Назначен руководителем творческой мастерской монументального искусства Академии художеств СССР в Тбилиси. С 1985 года был заведующим кафедрой монументально-декоративного искусства Тбилисской академии художеств. В 1988 году был избран действительным членом (академиком) АХ СССР, в 1990 года был академиком-секретарем отделения дизайна Академии художеств СССР. В 1987 году был избран председателем Союза дизайнеров Грузии. В 1992 году стал президентом Московского международного фонда содействия UNESCO. В этом же году был назначен руководителем творческой мастерской дизайна Российской Академии художеств. В 1996 году был избран Послом доброй воли UNESCO. С 1997 года был Президентом Российской академии художеств. В 2003 году за особые заслуги перед Российской Федерацией президентом России Владимиром Путиным ему было предоставлено российское гражданство. Был директором Московского музея современного искусства и директором Галереи искусств Церетели. Скончался 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года.