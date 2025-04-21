Израильский павильон на Венецианской архитектурной биеннале не откроется

Израильский павильон на Архитектурной биеннале в Венеции не готов к работе. Об этом пишет издание "Гаарец". Курпнейшая мировая архитектурная выставка открывается уже в следующем месяце, 10 мая, но израильские архитекторы не примут в ней участие, потому что павильон нуждается в реконструкции. Здание было спроектировано архитектором Зеевом Рехтером и открыто в 1952 году. Павильон давно требует реконструкции – укрепления фундамента, приведение здания в соответствие с современными требованиями безопасности. При этом на время реконструкции другие страны арендуют другие помещения, чтобы архитекторы и художники могли их представлять даже во время ремонта. Израильские же МИД и министерство культуры и спорта, которые отвечают за содержание павильона и участие Израиля в выставках, не озаботились этим вопросом. Соответственно, под угрозой оказалось и участие Израиля в Художественной биеннале в следующем году.

Ранее в МИД объясняли задержку с реконструкцией павильона ожиданием утверждения государственного бюджета. Однако бюджет принят, а работы так и не начались. Даже графики работ по реставрации павильона не были представлены в министерство культуры. В МИДе обещают, что к Художественной биеннале 2026 года павильон будет готов. Однако пока министерство культуры не объявило тендер на участие и в художественном биеннале. Там объясняют, что без утвержденного графика начала и окончания работ по реконструкции не могут объявить тендер.

Напомним, в прошлом году работа павильона тоже была прервана. На Художественном биеннале Израиль представляла художница Рут Патир, которая приняла решение не открывать павильон для широкой публики в знак протеста против продолжающихся военных действий в Газе и "до возвращения всех заложников". Патир и кураторы ее выставки Тамар Маргалит и Мира Лапидот закрыли двери здания, оставив зрителям возможность увидеть выставку через витрины павильона. Сейчас экспонаты несостоявшейся в Венеции выставки Рут Патир представлено в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, а дальше отправится в Нью-Йорк.