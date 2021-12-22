Журнал Variety включил Галь Гадот в топ-500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии

Израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая главную роль в четвертом фильме вселенной DC Comics "Чудо-женщина", включена в список 500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии по версии журнала Variety.

Она стала в этом списке единственной израильтянкой. В тексте отмечается, что Гадот, нетерпимая к проявлению антисемитизма, станет продюсером и сыграет в триллере "Ирен Сендлер" польскую активистку, спасшую 2500 детей из варшавских гетто. Специально для этой картины Гадот вместе с мужем, продюсером Джеймсом Варсано, основала студию Pilot Wave.

Отметим, что журнал Variety не распределяет своих номинантов по местам и его список не является рейтингом.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала для рекламных кампаний крупных израильских фирм.

Свою первую кинороль Галь сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Затем была главная роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. В январе 2020-го она была одной из ведущих церемонии вручения премий "Оскар". 25 декабря 2020 года ожидается мировая премьера картины "Чудо-женщина: 1984".