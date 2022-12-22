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    Досуг

    Американская палестинка Белла Хадид объявлена "моделью 2022 года"

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    Американская палестинка Белла Хадид объявлена
    AP Photo/Daniel Cole     Американская палестинка Белла Хадид объявлена
    Vianney Le Caer/Invision/AP     Американская палестинка Белла Хадид объявлена
    Vianney Le Caer/Invision/AP     ВСЕ ФОТО

    Сайт Models.com опубликовал рейтинг топ-моделей 2022 года, проведя голосование среди читателей и собрав мнения экспертов модной индустрии.

    "Моделью года" и читатели, и эксперты в этом году назвали 26-летнюю американку палестинского происхождения Беллу Хадид. Она же, по мнению читателей, победила в номинации "Блогер года" (Белла продолжает выступать в соцсетях как защитница прав палестинских арабов).

    Среди мужчин титул "модели года" получил 25-летний темнокожий американец Элтон Мейсон. В его случае мнения читателей и экспертов тоже совпали.

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    В номинации Breakout Star, по опросу читателей победила грузинская модель Матильда Гварлиани, по мнению экспертов – голландка Мила ван Этен. Среди мужчин победили Матиу Симонеу (США, Канада) и Мати Дразек (Чехия).

    Эксперты сочли "блогером года" Куанну Чейсинхорс, которая борется за права индейцев.

    В номинации "Модель, ставшая актрисой" читатели второй год подряд назвали победительницей южнокорейскую модель и актрису Чон Хо Ён, ставшую всемирно известной после исполнения одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара". Эксперты отдали победу в этой номинации американке Хантер Шафер.

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    "Награды за заслуги всей жизни" была удостоена легендарная 57-летняя канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста.

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