Американская палестинка Белла Хадид объявлена "моделью 2022 года"
Сайт Models.com опубликовал рейтинг топ-моделей 2022 года, проведя голосование среди читателей и собрав мнения экспертов модной индустрии.
"Моделью года" и читатели, и эксперты в этом году назвали 26-летнюю американку палестинского происхождения Беллу Хадид. Она же, по мнению читателей, победила в номинации "Блогер года" (Белла продолжает выступать в соцсетях как защитница прав палестинских арабов).
Среди мужчин титул "модели года" получил 25-летний темнокожий американец Элтон Мейсон. В его случае мнения читателей и экспертов тоже совпали.
В номинации Breakout Star, по опросу читателей победила грузинская модель Матильда Гварлиани, по мнению экспертов – голландка Мила ван Этен. Среди мужчин победили Матиу Симонеу (США, Канада) и Мати Дразек (Чехия).
Эксперты сочли "блогером года" Куанну Чейсинхорс, которая борется за права индейцев.
В номинации "Модель, ставшая актрисой" читатели второй год подряд назвали победительницей южнокорейскую модель и актрису Чон Хо Ён, ставшую всемирно известной после исполнения одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара". Эксперты отдали победу в этой номинации американке Хантер Шафер.
"Награды за заслуги всей жизни" была удостоена легендарная 57-летняя канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста.
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