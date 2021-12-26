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NEWSru.co.il :: Досуг26 декабря 2021 г., 13:59

Рейтинг "Модели 2021 года": триумф 18-летней сибирячки Софии Стейнберг

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Сайт Models.com опубликовал рейтинг топ-моделей 2021 года, проведя голосование среди читателей и собрав мнения экспертов модной индустрии.

"Моделью года" читатели назвали 18-летнюю модель из Новосибирска Софию Стейнберг. Только в этом году она участвовала в показах Givenchy, Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, Shang Xia, Stella McCartney и других всемирно известных брендов.

Эксперты отдали титул "Модель 2021 года" неувядающей 57-летней американской модели и актрисе Кристен Макменами, прославившейся благодаря своей необычной, андрогинной внешности.

Среди мужчин титул "Модель года" по версии читателей Models.com получил 21-летний испанский актер Фернандо Линдес, а по версии экспертов – 24-летний темнокожий американец Элтон Мейсон (второе место по итогам читательского голосования).

Второе место среди женщин, по итогам читательского голосования заняла южнокорейская модель Сора Чои, по оценке экспертов – британка Палома Эльсессер. Среди мужчин эксперты вторым назвали Паркера Ван Ноорда.

В номинации Breakout Star, по мнению читателей и экспертов, победила американская модель Куанна Чейсинхорс, выросшая в семье представителей коренных народов Аляски и прерий Южной Дакоты. В этой номинации читатели отдали второе место француженке Лоли Бахиа, а специалисты – американке Джорджии Палмер.


По мнению читателей, "звездой соцсетей" в этом году была 25-летняя американка Белла Хадид. Эта модель, голландского-палестинского происхождения, затмила в последние годы свою знаменитую сестру Гиги (Джиджи) Хадид. Примечательно, что редакция Models.com выбрала ее снимок с плакатом "Free Palestine", сделанный в мае, во время акции протеста на фоне проведения в Газе антитеррористической операции "Страж стен". Эксперты назвали звездой соцсетей британскую модель Адвоа Абоа, выступающую за гендерное и расовое равноправие.

Отметим новую номинацию "Модель, ставшая актрисой". Здесь эксперты и читатели были единодушны, назвав победительницей 27-летнюю южнокорейскую модель и актрису Чон Хо Ён, ставшую всемирно известной после исполнения одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара".

"Награды за заслуги всей жизни" была удостоена легендарная 47-летняя британская модель Кейт Мосс.

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