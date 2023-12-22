Грядет "век великого мычания". Философ Андрей Баумeйстер в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал публичный философ Андрей Баумeйстер. Это вторая передача с ним. Первая была записана за несколько дней до трагедии 7 октября.

На этот раз первый детский вопрос был таким: "Почему люди воюют?"

adv_12 m_ar_1

"Для меня непонятно, почему в XXI веке люди воюют, когда есть так много важных и интересных творческих занятий. Война – игрушки для нетворческих людей", – отвечает Баумeйстер. И добавляет: "Мы конфликтны. Главное – не доводить конфликты до войны".

Ответ на вопрос "Что такое пошлость?" был неожиданным. Баумeйстер сказал: "Пошлость – это ChatGPT". А потом пояснил свою мысль: "Пошлость – это копирование того, что уже есть". Проблема, по мнению философа, в том, что "ChatGPT дает быстрые ответы на все вопросы, и уходит тайна".

Рассуждая о том, чем человечеству грозит увлечение "искусственным интеллектом", сопровождаемое отказом от изучения наук и языков, и повальной скукой, Андрей Баумeйстер говорит: "Мы с упоением идем к своем концу. Это второй Апокалипсис, рукотворный". Это увлечение может привести к тому, что цивилизация конца XXI века станет "веком великого мычания", полагает философ.

adv_13 incontent_1

adv_14 m_ar_2

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Баумeйстером

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

adv_15 incontent_2

adv_16 m_ar_3

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].