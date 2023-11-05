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    Досуг

    "Никто не знает, что такое быть человеком". Философ Андрей Баумeйстер в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Андрей Баумeйстер – публичный философ, философ, говорящий с людьми, свободный философ. Передача была записана за несколько дней до трагедии 7 октября 2023 года, когда в результате нападения террористов на Израиль были убиты более 1400 человек.

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    О философах. "Философ должен культивировать в себе детство. Потому что ребенок смотрит на вещи небанально".

    Определения судьбы и совести: "Судьба – это подруга свободы", "Совесть – то, что заявляет особые права на тебя".

    Говоря о сложном по возможности просто, Андрей Баумeйстер признает: "Никто не знает, что такое быть человеком".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Баумeйстером

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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