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Культура

Известный американский музыкант, соавтор песен рок-группы KISS Карл Кокран погиб в ДТП

Музыканты
время публикации: 22 февраля 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 20:05
Известный американский музыкант, соавтор песен рок-группы KISS Карл Кокран погиб в ДТП
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Известный американский музыкант, гитарист и соавтор песен рок-группы KISS Карл Кокран погиб в ДТП. Кокрану был 61 год.

Авария произошла в городе Бриджуотер. За рулем автомобиля Subaru Legacy находилась мать музыканта, 90-летняя Арна, Карл сидел на заднем сиденье. Когда машина врезалась в дерево, Кокран вылетел из машины и получил тяжелые, не совместимые с жизнью, травмы.

Группа KISS опубликовала офицальное соболезнование, написав: "Карл был выдающимся вокалистом и гитаристом, он перенес инсульт, но не прекращал бороться за то, чтобы вернуться в музыку. Его любили поклонники по всему миру".

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